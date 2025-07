Un accordo storico per la Nuova Caledonia

Il territorio d’oltremare francese ha ottenuto da Parigi uno status senza precedenti, che si ferma a un passo dall’indipendenza. Un testo raggiunto grazie a molti compromessi Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un accordo storico per la Nuova Caledonia

In questa notizia si parla di: accordo - caledonia - storico - passo

Nuova Caledonia, cosa prevede l’accordo con la Francia per creare uno Stato - La Francia ha annunciato di aver trovato un accordo con la Nuova Caledonia, in base al quale il territorio d’oltremare avrà ancora maggiore autonomia e sarà riconosciuto come uno Stato, pur rimanendo alle dipendenze di Parigi.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che si tratta di un accordo "storico". Ma l'arcipelago non avrĂ la piena indipendenza richiesta dagli indigeni Kanak ? https://l.euronews.com/zfJ Vai su Facebook

Un accordo storico per la Nuova Caledonia; La Nuova Caledonia diventa uno Stato, ma senza indipendenza; La Nuova Caledonia diviene uno stato, ma senza indipendenza.

Accordo storico per la Nuova Caledonia: cosa significa per il futuro? - Non crederai mai a come questo accordo cambierà il destino della Nuova Caledonia! Riporta notizie.it

Accordo storico in Nuova Caledonia: cosa significa per il futuro? - Non crederai mai a come questo accordo trasformerà il futuro della Nuova Caledonia, portando con sé sorprese incredibili! notizie.it scrive