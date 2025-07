Inter-Lookman è l’antipasto di un sacrificio | salta una testa pesante

Certe mosse dicono più dei comunicati. L’Inter ha puntato un profilo che cambia gli equilibri. E dietro la novità , si nasconde un’idea scomoda La bomba è esplosa nella giornata di ieri. L’Inter sta seriamente pensando di fare un investimento importante su Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano che, in uscita dall’Atalanta, sta cercando una nuova strada. Dopo essere stato sedotto e abbandonato dall’Arsenal, sta vedendo sfumare anche l’idea di un ritorno in Premier League. Il rapporto con l’Atalanta c’è ancora, ma c’è anche quel gentlemen’s agreement che avrebbe dovuto portarlo via già l’anno scorso. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter-Lookman è l’antipasto di un sacrificio: salta una testa pesante

