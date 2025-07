Pensioni 2025 Ape sociale | 63 anni+5 mesi 36 anni lavoro gravoso dimessa | può accedervi?

Nei giorni scorsi abbiamo ricordato quali sono i requisiti per accedere all’Ape sociale, facendo anche alcune precisazioni sull’ultima sentenza n. 249502024, sono sempre molti i commenti di specifiche che ci arrivano, oggi diamo risposta alla nostra lettrice Roberta che nonotante abbia tutti i requisiti richiesti di età e contributi, teme di non poter accedere alla queiscenza con Ape sociale in quanto non é più attiva. Abbiamo rivolto la sua domanda al nostro esperto previdenziale il Dott. Perfetto che leggendo bene la storia di vita lavorativa della nostra lettrice fa notare un aspetto importante che potrebbe compromettere molto più del fatto di non essere oggi attiva la sua richiesta di Ape sociale, parrebbe essere venuto meno un requisito importante. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

In questa notizia si parla di: anni - sociale - pensioni - mesi

Addio a Simona Musco, aveva 52 anni. L’impegno per il sociale - Montecatini Terme, 30 aprile 2025 – Era una donna bella e sorridente, sempre gentile con gli altri, impegnata nel sociale e nel mondo della scuola.

L'Associazione Comuni Virtuosi compie 20 anni: l'emergenza climatica e quella sociale le nuova sfide - VEZZANO LIGURE – L’Associazione Comuni Virtuosi è pronta a festeggiare il suo ventennale e lo farà insieme alla sua giovanissima presidente GenZ Asia Trambaioli, in un momento storico in cui i valori della sostenibilità e della cittadinanza attiva diventano sempre più centrali.

L’Oréal Italia: 9 anni di tripla A in sostenibilità ambientale e impegno sociale - L’impegno concreto nelle tematiche ambientali e sociali continua a contraddistinguire il percorso di L’Oréal Italia, che ha recentemente ottenuto la tripla A nella certificazione Cdp.

Italia, ci manchi Negli anni Ottanta, un operaio specializzato dell’Alfa Romeo guadagnava abbastanza da mantenere una famiglia con un solo stipendio, pagare un mutuo e mandare i figli a scuola. In estate i bambini stavano tre mesi con i nonni, che andavan Vai su Facebook

Le vie d’uscita 2025 con la pensione anticipata: i requisiti; INPS – Circ. n. 53 del 5.03.2025 : Le novità pensionistiche per il 2025; I requisiti 2025 per la pensione.

Età pensione in aumento a 64,8: lo dice direttamente l’INPS - L’età in cui si va in pensione in Italia, nel 2024 si è assestato sui 64,8 (ossia 64 anni è 8 mesi). Lo riporta msn.com

Il traguardo pensione si è allontanato: si lascia il lavoro più tardi - Questo quanto emerge dall'ultima Relazione dell'Inps: in media nel 2024 si è andati in pensione tre mesi più tardi rispetto all'anno precedente. Riporta tg24.sky.it