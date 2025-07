Perché siamo così obsessed dal velvet blonde di Bella Hadid

Le tendenze dei colori dei capelli cambiano e si rinnovano quasi di giorno in giorno. I coloristi sono tra i primi artisti del beauty: ce lo dimostra il velvet blonde, sfoggiato da Bella Hadid al red carpet Festival di Cannes di quest’anno. Un biondo cangiante e tridimensionale, che va oltre la solita sfumatura cenere. Infatti, si fonde perfettamente al cenere naturale della modella, mischiando tonalità calde e fredde che lo rendono un colore di tendenza anche oltre la stagione estiva. Velvet blonde, il biondo di Bella Hadid al Festival di Cannes. Jacob Schwartz, celebre hairstylist e hair colorist di tantissime star, ha creato personalmente questa sfumatura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché siamo così obsessed dal velvet blonde di Bella Hadid

In questa notizia si parla di: velvet - blonde - bella - hadid

C'è anche il Velvet Blonde tra i colori capelli dell'Estate 2025; Bella Hadid chiude il 2022 rivoluzionando il suo look e si fa bionda; Il beauty look di Bella Hadid a Cannes 2022 è un sogno, proprio come il suo abito.

Capelli come velluto? Prova il velvet blonde - Una colorazione tra il biondo e il castano che è chic, lucente e voluttuosa ma allo stesso tempo naturale e semplice da gestire: potresti chiedere di più? Lo riporta msn.com

C'è anche il Velvet Blonde tra i colori capelli dell'Estate 2025 - Che i colori di capelli di tendenza siano quelli più easy è ormai un fatto assodato e lo sono a maggior ragione quelli dell'Estate 2025, dove la parola d'ordine è semplicità tanto di risultato quanto ... Riporta elle.com