Sono sconvolta Le immagini del suo bambino sui social e accuse choc per il suo aspetto

Una giovane mamma si è ritrovata al centro di un ciclone mediatico dopo aver condiviso su TikTok alcune immagini del suo bambino. Il video, in cui la 21enne solleva il piccolo con orgoglio e ironia, ha attirato quasi 20 milioni di visualizzazioni, ma insieme alla notorietà sono piovuti anche commenti carichi di odio. Il motivo? Il peso del bambino: dieci chili a soli quattro mesi. Un dato che ha scatenato un’ondata di accuse, insulti e vere e proprie offese personali. Tra le centinaia di commenti sotto al post, molti utenti hanno attaccato la mamma in modo brutale: “Povero bambino”, “Questo è abuso”, “I neonati possono diventare diabetici?” sono solo alcune delle frasi che la giovane madre ha dovuto leggere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Mangia uova di Pasqua, ma sono avvelenate: bambino muore in Brasile - (Adnkronos) – Un bambino è morto dopo aver mangiato uova di Pasqua avvelenate. È successo in Brasile, dove il piccolo di 7 anni è deceduto dopo aver assaggiato i dolci regalati dalla ex fidanzata del padre.

«Sono sempre stata l'amante, ora lui sta da due anni con una ragazza da cui aspetta un bambino. Mi ha fatto credere che l'avrebbe lasciata perché non voleva la gravidanza, ma è tutto felice con lei e la notte scrive a me». Risponde Elena Di Cioccio - Questa settimana parliamo di triangoli tossici: lui, lei e un'altra (con sorpresa finale). Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti

A Bibbiano non c’è stato nessun sistema, non ci sono stati demoni contro angeli, non ci sono stati bambini sottratti alle famiglie. Tutte le accuse contro i servizi sociali sono state smontate dalla sentenza di primo grado. Ma questa vicenda lascia ferite profonde. Vai su Facebook

Geronimo La Russa eletto presidente Aci, è il figlio di Ignazio: le accuse di familismo da Pd, M5S e AVS; Padova, neonato seviziato dal papà, le lesioni sono irreversibili: «Voleva renderlo disabile per avere sussidi; Bambina rapita a Cosenza, udienza di convalida. Scarcerato l'uomo.

Bibbiano, cadono quasi tutte le accuse. "Non ci sono i ladri di bambini" - I giudici del processo "Angeli e demoni" sul presunto sistema di affidi illeciti respingono le richieste della Pm. Secondo msn.com

Matteo Farneti: «Sono io il vero bambino della Kinder. Alessandro ... - L'accusa di Farneti è certamente pesante: «Non sono al corrente se il signor Egger abbia mai lavorato o no per la Kinder quello che so certamente è che l’immagine che mostra è la mia. Segnala ilmessaggero.it