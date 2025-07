Ultime Notizie su Loredanza Zambelli Spunta un video su tutta la verità del Mercato da 27 miliardi di euro

Oggi, parlare di farmacia non significa più riferirsi esclusivamente alla vendita di medicinali. Il concetto stesso di “ farmacia dei servizi ” è diventato il nuovo paradigma di riferimento. Un modello che affianca alla tradizionale funzione distributiva una serie di attività di prevenzione, diagnostica, consulenza sanitaria e servizi digitali, in grado di rispondere alle esigenze sempre più complesse della popolazione. In questo contesto, figure professionali come Loredana Zambelli, con una formazione in chimica e un’esperienza ventennale tra industria, laboratori e consulenze medico-legali, rappresentano un esempio di come la competenza scientifica possa essere messa al servizio della riorganizzazione del settore, contribuendo a sviluppare alleanze, innovazioni e strategie sul territorio. 🔗 Leggi su Citypescara.com