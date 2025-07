Stadio della Roma il progetto va avanti ma gli ostacoli non mancano

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata continua a rappresentare una prioritĂ strategica per la proprietĂ Friedkin e per il Campidoglio, ma il percorso verso il progetto definitivo resta irto di ostacoli. A rassicurare i tifosi e gli investitori è stato direttamente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha ribadito il pieno sostegno dell’amministrazione capitolina: “L’impianto è in una fase avanzata, la societĂ sta facendo tutti i sondaggi per arrivare al progetto definitivo, che noi attendiamo dando loro il massimo supporto”. La Roma, dal canto suo, dovrebbe consegnare il progetto entro l’autunno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

