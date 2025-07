Il corpo delle donne continua a essere un campo di battaglia. Oggetto di canoni, diktat e regole ferree. Così dovrebbe essere a vent’anni, così dovrebbe coprirsi a sessanta, in questo modo dovrebbe affrontare la gravidanza e in questo tempo dalla gravidanza dovrebbe riprendersi. Norme artificiali, che dimenticano che ogni corpo è qualcosa di unico, inimitabile e personalissimo, che cambia e si evolve assieme a chi lo abita. Quando permesso, perchĂ© vi sono alcune donne cui non è concesso null’altro se non la perfezione. Influencer, attrici e modelle, considerate esempi negativi e pericolosi, ma forse soltanto vittime differenti dello stesso sistema malato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valentina Cabassi perfetta a una settimana dal parto: “Un modello pericoloso”