Havaianas Top Square Fusion | stile audace per l’estate 2025

Design squadrato e doppia suola per le nuove Havaianas Top Square Fusion: l’infradito fashion che reinventa il classico. Disponibile ora a 34 €. Havaianas presenta il nuovo modello Top Square Fusion, una nuova silhouette audace che ridefinisce uno degli stili piĂą iconici del brand. Un’aggiunta fashion all’intramontabile infradito, la nuova forma squadrata e pulita del modello Top Square Fusion è pensata per diventare un futuro classico, perfetto per lo street style estivo e per la spiaggia. La doppia suola sagomata della Top Square Fusion, proposta in combinazioni cromatiche a contrasto come Golden, Black, Dark Brown e Sunset Orange, dona al modello un’estetica moderna e distintiva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

