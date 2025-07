Monza donna trovata morta vicino casa a Macherio | fermato l' ex

Una donna di 34 anni è stata trovata morta in un'area dismessa a Macherio, in provincia di Monza, intorno a mezzanotte. La vittima è Geraldine Yadana Sanchez, di nazionalitĂ peruviana: sul suo corpo sono stati rilevati segni di strangolamento. Fermato l'ex marito, un 31enne peruviano nei confronti del quale la Procura di Monza ha emesso un decreto per omicidio volontario e atti persecutori. Proprio per scappare dall’uomo Geraldine Yadana Sanchez aveva lasciato il PerĂą insieme ai due figli di 14 e 17 anni: a dare l’allarme sono stati i due ragazzi, preoccupati non vedendo rientrare la madre a casa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Monza, donna trovata morta vicino casa a Macherio: fermato l'ex

Non risponde al telefono per giorni, trovato il cadavere di una donna a Monza: si indaga sulla morte - Ieri, venerdì 25 aprile, è stato trovato il corpo senza vita di una donna all'interno di un appartamento a Monza.

Monza, non rispondeva al telefono: donna di 57 anni trovata morta in casa - Monza, 25 aprile 2025 – Era morta, nella sua abitazione, dove viveva da sola. Macabra scoperta quella fatta oggi verso mezzogiorno da una pattuglia della polizia locale di Monza in un appartamento di proprietà comunale in zona viale Libertà , dove è stato trovato un cadavere di una donna che lì risiedeva.

Non risponde al telefono, trovato il cadavere di una donna in un appartamento a Monza - Macabra scoperta a Monza: verso mezzogiorno di venerdì 25 aprile, in un appartamento di proprietà comunale a Monza in viale Libertà , una pattuglia della polizia locale ha rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 57 anni residente nell’alloggio.

Un residente di via Bergamo a Monza, zona della movida, ha denunciato di aver visto un gruppo di giovani prendere a schiaffi una ragazza in strada Aggressioni e vandalismo ci sono tutti i giorni, fino alle 4 del mattino non si dorme”, ha dichiarato un testimon Vai su Facebook

