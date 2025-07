Yulia Svyrydenko l' economista nominata premier | ecco perché Zelensky ha puntato su di lei

Con un voto schiacciante del Parlamento, la nomina di Yulia Svyrydenko segna un cambio di passo nel governo ucraino. Ecco chi è, cosa ha fatto e perché rappresenta una scelta strategica per il presidente Zelensky. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Yulia Svyrydenko, l'economista nominata premier: ecco perché Zelensky ha puntato su di lei

Chi è Yulia Svyrydenko, a cui Zelenksy ha proposto l’incarico di capo del governo ucraino - Rimpasto di governo in Ucraina: Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver proposto la nomina dell’attuale vicepremier e ministra dello Sviluppo economico, Yulia Svyrydenko, al posto dell’attuale primo ministro Denys Shmyhal, in carica dal 2020.

Ucraina, la mossa di Zelensky: Yulia Svyrydenko nuovo premier - Rimpasto nel governo ucraino: la vice ministra e ministro dell'Economia Yulia Svyrydenko è stata indicata da Volodymyr Zelensky  per sostituire il premier Denys Shmyhal.

Yulia Svyrydenko sarà la nuova premier dell'Ucraina: guidò l'accordo sulle terre rare con gli Usa - Aveva annunciato cambiamenti ai massimi livelli istituzionali e così è stato. Volodymyr Zelensky ridisegna i vertici del potere esecutivo a Kiev con un rimpasto di governo - il più significativo dall'inizio della guerra in Ucraina - che sembra puntare a rafforzare i rapporti con Washington.

Yulia Svyrydenko confermata dal Parlamento dell’Ucraina come nuovo primo ministro - Yulia Svyrydenko, economista 39enne ed ex vice primo ministro, è stata confermata ufficialmente dal parlamento ucraino come nuovo primo ministro, dopo la sua nomina da parte di Volodymyr Zelensky. Lo riporta tg.la7.it

Yulia Svyrydenko, chi è la nuova premier ucraina annunciata da Zelensky: l'esperienza come ministra dell'Economia e i legami con la Casa Bianca - Yulia Svyrydenko, prima ministra dell'Economia ucraina, è stata nominata da Volodymyr Zelensky premier. Da msn.com