Widmer Juve non tramonta questa ipotesi per la fascia | l’esterno del Mainz sfida altri tre obiettivi La lista completa e aggiornata

Widmer Juve, non tramonta questa ipotesi per la fascia: l’esterno del Mainz sfida altri 3 obiettivi. La lista completa e aggiornata di Comolli per l’estate. La Juventus  sta valutando diversi profili per rinforzare la fascia destra, e uno dei nomi che sta prendendo piede nelle ultime settimane è quello di Widmer, terzino destro del Mainz. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore svizzero è un’opzione interessante per i bianconeri grazie alla sua esperienza internazionale e la sua capacitĂ di adattarsi sia in fase difensiva che offensiva. Widmer, classe 1993, ha accumulato esperienza in Bundesliga, dimostrando di essere un terzino affidabile e in grado di garantire equilibrio alla squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Widmer Juve, non tramonta questa ipotesi per la fascia: l’esterno del Mainz sfida altri tre obiettivi. La lista completa e aggiornata

Locatelli non lascia scampo alla Juve: «Bisogna pensare a quell’obiettivo». Poi sulla fascia da capitano: «Mi responsabilizza e mi chiama a fare questo» - di Redazione JuventusNews24 Locatelli si divide tra la necessità di centrare la Champions League e l’onore di indossare la fascia di capitano della Juve: le sue parole.

Mercato Juve: assalto a questo giocatore in estate! Giuntoli prepara il colpo, chi sarà l’indiziato numero uno per rinforzare la fascia. Ultime - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: Giuntoli prepara questo colpo per l’estate, chi sarà l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia.

Calciomercato Juve LIVE: all in su Osimhen, individuato il difensore del futuro, nuovo nome sulla fascia - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Atalanta, arriva Bellanova per la fascia. Touré va allo Stoccarda; Dodo Juve non tramonta questa idea per la fascia La Fiorentina spara altissimo ci sono anche due alternative al brasiliano; Dodo Juve, non tramonta questa ipotesi per le corsie: ultime.

Juventus, spuntano tre nuovi nomi per la fascia - La Juventus è a caccia di un terzino e, dopo aver messo gli occhi su Nuno Tavares della Lazio e Dodo della Fiorentina, starebbe pensando ad altre alternative. Riporta informazione.it

Juventus, per Motta non tramonta l'ipotesi esonero: con un ko a Firenze ... - Thiago Motta sente la fiducia della proprietà, certificata dalla vicinanza mostrata in settimana da John Elkann. Come scrive tuttomercatoweb.com