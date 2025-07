L’Arsenal Make Olivia Smith prima £ 1 milione di £ nella partita femminile in un accordo da record

2025-07-17 11:18:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Olivia Smith oggi è diventata la prima giocatrice da 1 milione di sterline nel calcio femminile dopo aver lasciato il Liverpool a firmare per l’Arsenal. Il ventenne ha trascorso solo 12 mesi a Merseyside dopo essersi unito a Sporting CP nel luglio 2024, segnando nove gol 25 presenze, ma è stato sufficiente per convincere i campioni europei a renderla la firma più costosa nella storia. “È un privilegio e un onore firmare per l’Arsenal”, ha detto Smith. “È il mio sogno competere per i più grandi titoli qui in Inghilterra e in Europa e sono entusiasta di iniziare e contribuire a farlo qui con l’Arsenal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com