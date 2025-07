I commercianti nel Centro Storico di Castiglion Fiorentino in movimento…

Arezzo, 17 luglio 2025 – Uscito il secondo libro della grafica pubblicitaria olandese Tineke Wieringa. E anche questa volta i protagonisti assoluti sono “I Commercianti nel Centro Storico di Castiglion Fiorentino in movimento.” “E’ facile rimanere affascinati da una generazione che lavora in ambienti magnifici, autentici e naturali che mi ricordano la mia infanzia” afferma Tineke. Tineke Wieringa, cittadina Olandese che da alcuni anni alterna la sua residenza nel paese di origine e nel nostro Comune, esattamente nella splendida Val di Chio. E’ una grafica pubblicitaria, nata nel nord dell’Olanda, in una famiglia di pasticcieri con un’attivitĂ familiare tramandata di padre in figlio, appena giunta in Italia è rimasta attratta dalle piccole botteghe e dai negozi del centro storico, che ama frequentare piĂą dei centri commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “I commercianti nel Centro Storico di Castiglion Fiorentino in movimento…”

"I commercianti nel Centro Storico di Castiglion Fiorentino in movimento…"

I negozi del centro storico brillano nella notte di Castiglion Fiorentino - I negozi del centro storico brillano nella notte di Castiglion Fiorentino Una lunga serata di musica, danza e shopping per l’inizio dei saldi ... lanazione.it scrive