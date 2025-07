So cosa hai fatto la recensione | sulle orme del passato

Non è una novità che nel periodo estivo ci sia una proliferazione di teen horror al cinema. Prodotto perfetto per far divertire i più giovani e invitarli nelle fresche sale cinematografiche. Quella di So cosa hai fatto, però, è un’operazione particolare che sembra indirizzata prima di tutto a rivitalizzare un cult degli anni ’90, adagiandosi soltanto dopo verso le necessità dello spettatore. La produzione del 2025 merita particolare attenzione anche solo per la sua voglia di creare un ponte tra presente e passato, con un pizzico di nostalgia e tanta voglia di sperimentare. Curioso che la pellicola offra più spunti oltre lo schermo rispetto alle icone e alla storia che vorrebbe presentare. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - So cosa hai fatto, la recensione: sulle orme del passato

In questa notizia si parla di: cosa - fatto - passato - recensione

Che fine ha fatto Marco Bellavia e cosa fa oggi? - Dal boom a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000 al graduale allontanamento dalla scena televisiva, Marco Bellavia  ha vissuto numerosi alti e bassi in carriera  che hanno reso il suo percorso professionale decisamente tortuoso.

Sophie Codegoni lascia il pubblico senza parole: «Ecco cosa mi hanno fatto i miei amici» - Nel salotto televisivo de Le Iene, Sophie Codegoni ha deciso di rompere il silenzio e raccontare, senza filtri, il periodo più difficile della sua vita.

Lucio Corsi, il gesto sul palco dell’Eurovision diventa virale: cosa ha fatto (VIDEO) - Durante la finale dell’ Eurovision Song Contest 2025 tenutasi a Basilea, il cantautore toscano Lucio Corsi ha sorpreso il pubblico con una performance che ha subito catturato l’attenzione.

LE INQUIETUDINI DI EMILY Recensione a cura della Libreria San Michele Dopo un incidente che l'ha quasi uccisa, Emily e suo marito lasciano Londra per trasferirsi in campagna nel Dartmoor. Ma per Emily non c'è pace, qualunque cosa la inquieta e ogni str Vai su Facebook

So cosa hai fatto recensione: il passato non fa paura; So cosa hai fatto – Non puoi cancellare il passato | Recensione; Le Haim hanno reso il soft rock di nuovo cool e l’hanno fatta franca.

So cosa hai fatto recensione: il passato non fa paura - So cosa hai fatto prova a rivitalizzare la saga con citazioni, nostalgia e ritorni illustri, perdendosi in uno slasher prevedibile legato al passato. Scrive cinema.everyeye.it

So Cosa Hai Fatto: recensione del film di Jennifer Kaytin Robinson - La recensione di So Cosa Hai Fatto, il film di Jennifer Kaytin Robinson nelle sale italiane il 16 luglio 2025 per Eagle Pictures. Segnala cinematographe.it