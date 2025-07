La ruota della fortuna a che ora inizia e finisce oggi 17 luglio 2025

Oggi va in onda una nuova puntata de La ruota della fortuna, il game show condotto dal 2024 da Gerry Scotti su Canale 5. Ma a che ora? Solitamente gli orari di questo programma televisivo si mantengono stabili, ma può sempre cambiare improvvisamente la programmazione. Pertanto, i telespettatori più affezionati tengono sempre in considerazione a che ora inizia e finisce la puntata. Oggi, giovedì 17 luglio 2025, non manca l’appuntamento con il programma, che rappresenta la versione italiana del format statunitense Wheel of Fortune. Ma vediamo insieme quali sono gli orari. A che ora inizia e finisce La ruota della fortuna oggi (aggiornato 17 luglio 2025). 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - La ruota della fortuna a che ora inizia e finisce oggi 17 luglio 2025

In questa notizia si parla di: ruota - fortuna - inizia - finisce

Canale 5: partono La ruota della fortuna al posto di Striscia, che torna a novembre, e Sarabanda: Gerry Scotti e Enrico Papi nelle nuove edizioni estive - Canale 5 rilancia l’access e il preserale estivo con il ritorno in tv de La ruota della fortuna e Sarabanda, affidati a Gerry Scotti ed Enrico Papi; Pier Silvio Berlusconi « È il primo passo verso un’evoluzione profonda della rete » e conferma Striscia la Notizia ma da novembre.

L’ACCESS DI CANALE 5: STRISCIA LA NOTIZIA, LA RUOTA DELLA FORTUNA O TUTTI INSIEME? - Caos a Canale 5. Il rebus dell’access prime time dovrebbe sciogliersi fra pochi giorni alla presentazione dei palinsesti e vede protagonisti Striscia la Notizia e due popolari game show.

Gerry Scotti premiato dal Moige per la Ruota della Fortuna: “Tu si Que Vales? Volevo riposare un pò” - Un premio speciale da parte del Moige consegnato nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati per celebrare il successo del ritorno de La Ruota della Fortuna.

Il Tour de France 2025 sbarca sui Pirenei e propone una tappa che inizia piano e finisce fortissimo Quasi 4000 metri di dislivello e il mostro finale con la salita verso Hautacam (13,5 km al 7,8%) Guarda il Tour de France su Eurosport e in versione integr Vai su Facebook

“La ruota della fortuna”: Gerry Scotti conduce da oggi la nuova edizione su Canale 5 con Samira Lui; La Ruota della Fortuna, edizione di grande successo: ascolti tv e share; Gerry Scotti torna in onda con La ruota della fortuna: quando inizia e le novità del gioco.

Gerry Scotti e “La Ruota della Fortuna”: «Ora giochiamo dopo il Tg» - «La fascia oraria “access” è la nuova prima serata degli italiani e merita un’edizione in grande stile con grafiche eleganti e musica dal vivo» dice ... Segnala sorrisi.com

La Ruota della Fortuna torna in tv: quando inizia il game show con ... - La ruota della fortuna torna in tv in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, il conduttore che lo ha diretto per 14 edizioni. Da fanpage.it