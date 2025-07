Cos’è l’infezione all' epiglottide che ha colpito Juric

Lo spavento è passato: l'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, nelle scorse ore è stato dimesso dall'ospedale Bolognini di Seriate (Bergamo) dove è stato ricoverato alcuni giorni per un' infiammazione batterica alle vie aeree superiori con interessamento dell 'epiglottide. Il 49enne tecnico croato nato a Spalato è ormai in via di completa guarigione tant'è che potrebbe tornare ad allenare giĂ tra venerdì 18 e sabato 19 luglio. Cosa è successo. Prima di capire la pericolositĂ di quanto gli è accaduto dobbiamo sapere cos'è l ' epiglottide, ovvero quella cartilagine che si trova alla base della lingua e dentro la laringe che impedisce a liquidi e cibi di bloccare le vie respiratorie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

