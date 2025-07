Il panorama delle serie televisive dedicate ai zombie si è ampliato notevolmente negli ultimi anni, offrendo agli appassionati numerose produzioni che hanno saputo reinventare il genere. Questi show combinano atmosfere inquietanti, narrazioni avvincenti e scenari innovativi, riuscendo a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. In questo approfondimento vengono analizzate alcune tra le più interessanti serie TV che affrontano il tema dei morti viventi, distinguendosi per originalità e capacità di sorprendere. helix (2014-2015). una misteriosa virus in ambienti artici trasforma la sopravvivenza in un incubo paranoico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Zombie series da scoprire: 9 show pochi conosciuti da non perdere