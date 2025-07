Arezzo Moonlight festival | al via in piazza Grande

Arezzo, 17 luglio 2025 – Ad “Arezzo Moonlight Festival” arrivano i big della letteratura. Martedì 22 luglio prende il via in piazza Grande il festival culturale organizzato da Confesercenti e Feltrinelli Point Arezzo. Nel salotto letterario allestito sulla terrazza di Fraternita alle ore 19 aprirĂ la maratona letteraria l'ex Magistrato Antonio Ingroia con il libro “Traditi”. A seguire alle ore 21 il senatore di Italia Viva Enrico Borghi presenterà “Sotto Attacco”. Dopo l'anteprima ad Anghiari con “Ricette di vita” di Francesco Aquila vincitore della decima edizione di Masterchef, adesso Arezzo Moonlight Festival apre il sipario in piazza Grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo Moonlight festival: al via in piazza Grande

