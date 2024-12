Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Piedone - Uno sbirro a Napoli, Lunedi 23 Dicembre 2024

Leggi su Digital-news.it

23sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e su SkySuspense HD alle 21:45 sul canale 306,- UnoEpisodio 4 - Anema e Core, l'episodio conclusivo della serie poliziesca che segue le indagini del commissario interpretato da Salvatore Esposito. Un ragazzo denuncia la scomparsa di sua madre, e Vincenzo, affiancato da Sonia, si mette alla ricerca della donna, scoprendo che l'indagine li porta in uno degli alberghi più lussuosi di. Nonostante il nuovo caso, Palmieri è ossessionato dalla sua vendetta su Iodice, e Vincenzo è determinato a chiudere definitivamente con il passato, per sempre.