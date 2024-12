Giannini Editore tre nuovi libri da scartare sotto l’albero | dal cinema all’autonomia differenziata

Leggi su Ildenaro.it

Sono tante le novità pubblicate dalla, ecco i primi tre titoli dadi Natale: “Il viaggio dell’attore nello studio del” di Pino Sondelli, “Dall’altro lato del fiume” di Lucio Angrisani e “Piagnoni. La storia del sud Italia dopo l’unità” curato da Cesare Correnti e Italo Iozzolino.“Il viaggio dell’attore nello studio del” è un manuale indirizzato a studenti die aspiranti attori. Come recita la prefazione firmata da Maurizio de Giovanni: “Il, come ogni altra forma di narrativa, mutua le emozioni dalla realtà, le inserisce, o almeno cerca di farlo, in una storia immaginaria e prova a riuscire nell’impresa di costringere il fruitore all’empatia e alla identificazione. La letteratura, dal canto suo, può giovarsi della fantasia dei lettori, splendidi direttori del casting della fotografia di se stessi; mentre danza, musica, pittura e scultura hanno la grande giustificazione di non poter utilizzare le parole; il teatro, infine, ha solo tre pareti e due ore di tempo.