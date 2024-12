Bergamonews.it - Dalmine, occhio alla scusa della ‘finta rapina’: così una studentessa è stata derubata di soldi e pc

. Se ne leggono tante, ultimamente: truffa del finto incidente, truffa del finto carabiniere, truffa del finto nipote, e chi più ne ha più ne metta. Ma la truffal’abbiamo impropriamente ribattezzata) sembra del tutto nuova. Scriviamo impropriamente, perché una truffa esattamente non è, anche se il principiobase è lo stesso: una bella fregatura, ragion per cui è meglio prestare attenzione a quanto successo venerdì scorso a unafuorisede domiciliata a.Da quanto è stato possibile ricostruire, erano da poco passate le 18 e la giovane si trovava nel quartiere Sabbio in via Don Cortesi. In sua compagnia c’era un amico (anche lui studente universitario) che la stava aiutando a riparare una lampadina dell’auto. Ad un certo punto, ai due si è affiancato un uomo sui cinquant’anni di età, presumilimente italiano.