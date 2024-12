Laspunta.it - Ceccano: Incrociati i guantoni contro il bullismo e i femminicidi.

Il 22 dicembre 2024 a, in provincia di Frosinone, si è svolta una straordinaria giornata di pugilato dilettantistico, organizzata dall’Accademia Pugilistica Ciociara. Nonostante le difficoltà legate all’opposizione dell’amministrazione di Frosinone, che ha costretto l’evento a spostarsi fuori dalle mura della città, l’organizzazione ha trovato il sostegno della Boxe Domenico Tiberia, che ha ospitato e permesso la realizzazione di questa giornata.Dheni Paris con uno dei suoi atletiLa manifestazione è iniziata la mattina alle ore 10.00 con ben 33 match di Gym Boxe, un’attività sportiva che ha visto partecipanti di tutte le età, dai bambini fino a 60 anni, in incontri dimostrativi, dove il contatto fisico era ridotto al minimo. I match, della durata di 1 minuto a ripresa per 3 riprese, hanno visto un grande afflusso di pubblico, con una significativa partecipazione di famiglie, tra cui mamme, papà, nonni, fratelli, zii e amici, che hanno riempito l’impianto sportivo.