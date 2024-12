Cardinale Inter stizzita dalle sue parole | si prepara la risposta ufficiale

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Per la Milano calcistica è sempre derby, in qualsiasi periodo dell’anno. Tra sfottò, passione e scambio di opinioni, i tifosi nerazzurri e quelli rossoneri si dividono la città all’ombra della Madonnina.Ma sempre derby anche per i due club: soprattutto da casa Milan trapela una certa costante nel dover citare la controparte cittadina. Lo si può evinceredichiarazioni del proprietario, Jerry, che ha tirato in ballo le questioni finanziarie dell’. Come emerge da un’indiscrezione del Corriere dello Sport, ai dirigenti nerazzurri non piaciute ledel patron rossonero.: silaSe i toni dello scorso mese, quando il presidente rossonero Scaroni ha lanciato una frecciata all’, si sono mantenuti sui toni scherzosi e di rispetto (basti vedere ladel presidente nerazzurro Beppe Marotta), stavolta il clima sembra essere diventato meno disteso.