Calciomercato Milan – Luis Diaz dietrofront a sorpresa | ecco la sua reale volontà

Nel corso delle ultime settimane alè stato accostato diverse volte. A lanciare l'indiscrezione per la prima volta era stato il portale colombiano 'Antena 2', che aveva riferito di un interesse da parte dei rossoneri per l'esterno del Liverpool. Il quale, in ogni caso, sembrava avesse intenzione di trasferirsi al Barcellona in caso di addio ai Reds. Arrivano, però, importanti novità in tal senso. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista ed esperto didi 'Sky Sport Deutschland', attraverso un post sul proprio profilo 'X',sarebbe intenzionato a rimanere al Liverpool. Il ragazzo si troverebbe molto bene nel club inglese e avrebbe un bel rapporto con Arne Slot. "Nonostante le numerose voci,al momento non sta pianificando di lasciare il Liverpool.