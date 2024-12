Unlimitednews.it - Anas, la nuova piazza Pia pronta per il Giubileo

ROMA (ITALPRESS) – È stata restituita alla città di Roma Pia, dove è stata realizzata una area pedonale, oltre al prolungamento del sottopasso Lungotevere in Sassia già esistente. Con un investimento totale di 85,3 milioni di euro, i lavori sono stati svolti da nell'ambito delle opere per il. La Città Eterna ritrova lo spazio pedonale che nel passato ha garantito il passaggio da Castel Sant'Angelo fino a San Pietro, con una unica per la sua bellezza. Al taglio del nastro era presente anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito l'opera "un piccolo miracolo civile".