Sport.quotidiano.net - A1 donne, Bergamo non fa regali a Perugia. Prestazione da applausi per Piani e Montalvo

La Volley1991 spazza viae comincia col piede giusto il girone di ritorno. La formazione orobica, una delle sorprese della prima parte di stagione, ha superato le umbre con un secco 3-0 conquistando tre importantissimi punti per rimanere nei quartieri nobili della graduatoria. Nel primo set equilibrio fino al 10 pari, poihanno messo a terra i palloni del 14-10.è scappata via fino al 19-14 e ha poi chiuso il primo parziale sul 25-20. Le ragazze di Parisi hanno iniziato alla grande anche la seconda frazione, una ispirata Vittoriaha schiacciato per il 14-11 e il muro della Manfredini ha regalato alle padrone di casa il 21-16.ha tentato la rimonta, maha resistito e chiuso il secondo set sul 25-20. Nel terzo set le ospiti si sono portate sul 18-14 con una grande Nemeth, ma la Volleyha recuperato e pareggiato a quota 21 e poi ha vinto il set 25-23 con(10 punti) e(20).