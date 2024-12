Ilrestodelcarlino.it - Vuelle batte Cremona 92 a 81 e risale la classifica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 22 dicembre 2024 - Una partita ruvida quella che ha portato a casa la Carpegna Prosciutto chendoper 92 a 81verso il centro della. Una gara spigolosa tanto che ad un certo punto stava scoppiando la rissa in campo quando il play Zampogna ha cinturato Ahmad che stava andando in entrata. La guardia pesarese ha avuto una reazione e s'è rischiato un incontro di boxe. Qualche spintone, ma tutto si è risolto senza eccessi e la partita è proseguita senza espulsioni. Partita spigolosa anche perché le due formazioni hanno viaggiato appaiate per tutto il match e solamente nel finale la Carpegna Prosciutto è riuscita a mettere al sicuro il risultato. Due i fattori che hanno condizionato a lungo la gara da una parte la scelta di Becchi che ha messo sopra ad Ahmad un arcigno Latorre e sul fronte opposto l'incapacità della difesa pesarese di contenere Brown che, soprattutto nella prima parte della gara, ha fatto l'inferno colpendo Pesaro sia dalla distanza che in avvicinamento a canestro.