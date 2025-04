Ilfattoquotidiano.it - Il terrore dei media Usa: “Le politiche commerciali di Trump sono un assist per la Cina”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È davvero presto per dire quali effetti avranno i dazi annunciati dalla Casa Bianca. Sevincerà la sua scommessa di riportare produzioni ed occupazione negli Usa, senza stravolgere troppo l’economia o se la reazione internazionale sarà sufficientemente forte da infliggere anche a Washington colpi che superano ipotetici vantaggi. È probabile che nell’imto qualche risultatolo porti a casa ma, in prospettiva, le cose cambiano.le principali testate economiche statunitensi a sottolineare il vero rischio:Usa conflittuali nei confronti del resto del mondo non faranno altro che rafforzare il ruolo globale della. “I dazi di Donaldsi tradurranno in costi più elevati per le aziende e i consumatori americani e in una “graduale erosione della competitività americana”, scrive il board editoriale del Wall Street Journal, testata tradizionalmente conservatrice.