Canapa il governo chiude alla modifica del ddl sicurezza | filiera al macero Forza Italia di traverso in Ue ma tace in Italia

Il governo ha emesso la sentenza, con l'articolo 18 del ddl sicurezza: la filiera della Canapa, in Italia, deve morire. Ma un lumicino di speranza arriva dall'Europa: il 17 marzo la Commissione parlamentare per l'esame delle petizioni (Peti) ha discusso il testo presentato da Mattia Cusani, presidente dell'associazione Canapa sativa Italia. Secondo il documento vietare la lavorazione, il trasporto e il commercio del fiore della Canapa, sarebbe in contrasto con il diritto europeo. Non lo esclude neppure la Commissione Peti, anzi: l'assise presieduta dal polacco Bogdan Rzo?ca ha assunto l'impegno di indagare, raccogliendo dati dall'esecutivo di Bruxelles e invitando palazzo Berlaymont a firmare una lettera congiunta, all'indirizzo del ministero della Salute Italiano. "Ricevute le informazioni richieste, continueremo l'esame del fascicolo", ha annunciato Rzo?ca.

