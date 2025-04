Oasport.it - F1, Williams cambia telaio alla macchina di Carlos Sainz per il weekend di Suzuka

ha perso abbastanza nettamente il confronto diretto con Alex Albon nei primi due appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2025. L’ex pilota della Ferrari, non confermato dScuderia di Maranello per lasciare spazio al sette volte iridato Lewis Hamilton, ha faticato a tenere il passo del suo nuovo compagno di squadra sia in qualifica che in gara portando a casa un solo punto grazie alle numerose squalifiche di Shanghai.La, sorpresa dal poco feeling diin Australia e soprattutto in Cina rispetto ai test di Sakhir (in cui aveva firmato addirittura il miglior tempo assoluto), ha deciso di intervenire sulla monoposto dello spagnolo sostituendo ildella sua FW47 prima deldiper escludere eventuali problematiche esterne che potrebbero aver influito sulle difficoltà del trentenne madrileno.