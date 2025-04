Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ispettore. Davide Di Quirico

Un lutto improvviso, incomprensibile e inaspettato. Nella notte tra mercoledì e giovedì è scomparso improvvisamenteDi, ispettore capo della Polizia Locale di San Benedetto. Aveva 54 anni ed era da 25 anni in servizio presso il comando cittadino. È morto per un infarto, nella sua abitazione di Colonnella, lasciando un vuoto enorme tra colleghi, amici e familiari. Solo poche ore prima era regolarmente in servizio sulle strade della Riviera. I colleghi lo attendevano al lavoro ieri mattina, ma all’alba la tragica notizia ha scosso tutti. A piangerlo, oltre alla moglie Angela e alle figlie Sara e Anna, anche il padre Peppino, le sorelle Cristina e Lella, il fratello Domenico – anch’egli agente della Polizia Locale – e numerosi nipoti. L’intera amministrazione comunale ha voluto esprimere il proprio dolore, a partire dal sindaco Antonio Spazzafumo, che ha voluto ricordare le doti umane e professionali dell’ispettore: "Gli amministratori comunali e tutta la comunità dei dipendenti del Comune di San Benedetto del Tronto si stringono alla famiglia diDi, ispettore capo della Polizia Locale, scomparso nella notte".