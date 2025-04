Iodonna.it - Il foulard di Gucci come copricapo: il segreto di stile del momento

Leggi su Iodonna.it

Basta unannodato in testa per evocare subito un’estate altrove. Quella delle dive in vacanza, dei viaggi in decappottabile, dei pomeriggi lenti sotto il sole.riporta in passerella questo immaginario con un look che è insieme semplice e potentissimo, mostrandoindossare ilnella Primavera-Estate 2025.vestirsi in primavera? Gli outfit perfetti per aprile 2025 X Un gesto diantico che torna attuale, carico di fascino e leggerezza.