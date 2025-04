Nuove aperture Acqua & sapone arriva a Bagnaia

Acqua & sapone", la più grande catena italiana dedicata alla bellezza e all'igiene, sbarca a Bagnaia con un nuovo punto vendita. L'inaugurazione è prevista per mercoledì 9 aprile in viale Fiume 79, nei pressi del supermercato Tigre.Il negozio sarà aperto con orario. Viterbotoday.it - Nuove aperture, Acqua & sapone arriva a Bagnaia Leggi su Viterbotoday.it Nuova apertura a Viterbo. "", la più grande catena italiana dedicata alla bellezza e all'igiene, sbarca acon un nuovo punto vendita. L'inaugurazione è prevista per mercoledì 9 aprile in viale Fiume 79, nei pressi del supermercato Tigre.Il negozio sarà aperto con orario.

Acqua & Sapone: nuove aperture e nuovi posti soprattutto per addetti alle vendite. Acqua & Sapone opportunità di lavoro in tutta Italia anche al Sud. La più grande catena di prodotti di bellezza e igiene apre un nuovo store nel Comasco e cerca personale. Acqua, il nuovo calendario delle sopensioni per i 29 centri del Camastra. Casa dell’acqua, nuova inaugurazione: con il Giubileo ne arrivano 12. Nuovo Conad a Pisa, trenta assunzioni nel supermercato: quando aprirà e i profili richiesti. Ne parlano su altre fonti

Bollette, nuova stangata: aumenti fino al 10%, la classifica città per città. Arriva il bonus acqua, come richiederlo - Bollette, nuova stangata per i consumatori. Il costo della vita continua a salire e non risparmia neanche i beni essenziali come l’acqua. Secondo una recente inchiesta di Altroconsumo, ... (msn.com)

Milano, meta del benessere: oggi apre il parco termale urbano più grande d'Italia - Martedì 1 aprile l'apertura al pubblico di De Montel Terme. Dieci piscine e quattro saune: cosa trovare nelle ex scuderie dell'ippodromo trasformate in un centro termale nel cuore della città ... (milanotoday.it)

Nuove aperture nel centro commerciale di San Giovanni - Decolla definitivamente il centro commerciale di San Giovanni con nuove aperture (un ristorante, una gelateria ed alcuni uffici e servizi)... Decolla definitivamente il centro commerciale di San ... (ilrestodelcarlino.it)