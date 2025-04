Serieanews.com - Fenomeno Farioli, c’è l’italiana che lo prende: un aspetto sarà decisivo

Leggi su Serieanews.com

Francescostupisce con l’Ajax ed è pronto a spiccare il volo per tornare in Italia: attenzione alla squadra che potrebberlo, c’èche lo: un(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è qualcosa di affascinante in chi riesce a bruciare le tappe senza sembrare di farlo con arroganza. Francescoha 36 anni e allena come se ne avesse 55. Idee chiarissime, linguaggio da leader, capacità di lavorare con i giovani senza perdere lucidità nei momenti chiave. Il suo Ajax, alla prima stagione, è lì: a un passo dallo scudetto. E non era affatto scontato.In un campionato dove il Feyenoord e il PSV non fanno mai sconti, dove ogni stagione spunta una mina vagante pronta a sovvertire i pronostici,ha costruito una squadra moderna, compatta, concreta.