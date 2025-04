Svolta Chiesa | firma in Serie A arriva con un altro italiano

Chiesa non vede l'ora di tornare ad essere protagonista in Serie A. Spunta un doppio colpo dalla Premier: ci sarà un altro italiano con lui, la Svolta

Una nuova operazione sorprendente in Serie A per Federico Chiesa. L'esterno offensivo del Liverpool è pronto a conquistare la Nazionale italiana tornando così nel campionato italiano: c'è aria di rivoluzione per una big. Spunta una nuova mossa di mercato dalla Premier: può arrivare insieme all'ex Juventus.

Svolta Chiesa: firma in Serie A, arriva con un altro italiano – Lapresse – calciomercato.it 

Novità importanti sul fronte Federico Chiesa. L'esterno offensivo del Liverpool vorrebbe tornare a vestire la maglia della Nazionale italiana: Svolta decisiva per ambire a grandi palcoscenici con la rivoluzione estiva. Ci sarà così aria di rivoluzione con un doppio colpo italiano dalla Premier League.

