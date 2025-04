Cityrumors.it - Soffocato per colpa di una banana, tragedia all’asilo nido

Unache ha lasciato tutti senza parole quella avvenuta all’interno di un asilodove un bambino èperdi unaUna tragica notizia ha sconvolto l’intera nazione. Un bambino di appena 20 mesi – quasi due anni – di nome Bryann è morto mentre si trovava. L’episodio è risalente allo scorso 21 marzo, quando come ogni mattina i genitori avevano lasciato il piccolo alla struttura, prima di andare a lavoro. Tutto sembrava procedere normalmente, fino a quando non è arrivata una chiamata terrificante.perdi una– Cityrumors.itL’asilo Les P’tits Pirates (in italiano ‘I Piccoli Pirati’) situato nel comune di Le Plessis-Robinson, nei pressi di Parigi, si è trasformato da un luogo di gioia, in un posto degli orrori nel giro di pochi minuti.