Guerre commerciali e dazi export verso gli USA | il Piemonte vale 55 miliardi

Trump ha annunciato quella che ha definito la "giornata della liberazione", introducendo dazi del 20% sui prodotti importati dall'UE, senza distinzioni tra i Paesi. L'Italia, tra le nazioni più colpite insieme alla Germania, esporta negli USA merci per oltre 67 miliardi di euro l'anno, pari al 10,7% dell'export nazionale. Le regioni più coinvolte sono Lombardia, Piemonte.

