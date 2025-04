Trentotoday.it - Sangue in San Martino, un uomo e una donna feriti. Ma c'è un mistero

Che cos’è successo davvero nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 aprile, tra via Malvasia e via Pietrastretta a Trento quando sono stati trovati e soccorsi une una, entrambi sanguinanti? È ciò sui cui stanno lavorando intensamente in queste ore i carabinieri, con le due versioni fornite.