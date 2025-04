Ucraina Trump | Europa non è riuscita a trattare con Putin io ci riuscirò

Trump per una fine rapida della guerra in Ucraina. “Siamo noi a guidare lo sforzo per concludere la questione”, ha detto il leader della Casa Bianca ai giornalisti, come riporta la Cnn. “L’Europa non è riuscita a trattare con il presidente Putin, ma credo che io ci riuscirò“, ha aggiunto. Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Europa non è riuscita a trattare con Putin, io ci riuscirò” Leggi su Lapresse.it Nuovo appello del presidente americano Donaldper una fine rapida della guerra in. “Siamo noi a guidare lo sforzo per concludere la questione”, ha detto il leader della Casa Bianca ai giornalisti, come riporta la Cnn. “L’non ècon il presidente, ma credo che io ci“, ha aggiunto.

Trump mette i dazi all’Ucraina, ma esclude Russia, Corea del Nord e Cuba. Raid su Kharkiv, quattro morti. Trump: "Penso che Putin e Zelensky siano pronti a un accordo" - Dmitriev: possibile cooperazione in Artico e terre rare. Ucraina, Trump: "Europa non è riuscita a trattare con Putin, io ci riuscirò" - LaPresse. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Droni di Mosca su Kharkiv: almeno 3 morti. La cronaca della giornata - IL LIVEBLOG. Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Trump: "L'Europa ha fallito nel trattare con Putin, ma io ce la farò". Raid su Kharkiv: 3 morti e 32 feriti. Ne parlano su altre fonti

Ucraina, Trump: “Europa non è riuscita a trattare con Putin, io ci riuscirò” - Nuovo appello del presidente americano Donald Trump per una fine rapida della guerra in Ucraina. “Siamo noi a guidare lo sforzo per concludere la questione”, ha detto il leader della Casa Bianca ai gi ... (msn.com)

Raid su Kharkiv, quattro morti. Trump: "Penso che Putin e Zelensky siano pronti a un accordo" - Mosca, 107 droni di Kiev distrutti nella notte I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 107 droni ucraini che sorvolavano alcune regioni del Paese durante la notte. Lo ha riferito il ministero ... (msn.com)

Ucraina, Trump: “Putin non si rimangerà la parola sull’accordo”. Medvedev: “I missili, anche nucleari, antidoto alla russofobia europea” - Il presidente americano parla ancora di "progressi" verso la tregua. E a Zelensky: "Cerca di ritirarsi dall'intesa sulle terre rare" ... (ilfattoquotidiano.it)