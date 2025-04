Dailyshowmagazine.com - Confini di Alessandro Colpani: un album tra cantautorato, premi e memoria storica

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Se sei un appassionato di musica d’autore,italiano e nuovi talenti, sei nel posto giusto. Oggi ti accompagniamo in un viaggio tra parole, note ed emozioni con un ospite speciale:, cantautore raffinato che ci presenta il suo nuovo”, in uscita il 4 aprile. Insieme a Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, direttore di Periodico Daily, scopriamo il significato profondo del titolo dell’, il processo creativo che ha portato alla sua nascita, e come musica esi intrecciano nei brani.Condivideremo aneddoti legati aimusicali, alle collaborazioni con artisti come Francesco Prianzi, e ai percorsi che trasformano la musica in uno strumento di riflessione sociale e culturale. Se vuoi scoprire la storia dietro le canzoni, capire come nasce un progetto indipendente e lasciarti ispirare da chi vive la musica con passione autentica, non perderti questo episodio!L'articolodi: untraproviene da Daily Show Magazine.