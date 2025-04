Corea del Sud | la Corte Costituzionale conferma l’impeachment di Yoon Suk Yeol

Corte, Moon Hyung-bae, ha affermato che la Corte Costituzionale della Corea del Sud composta da otto membri ha confermato l’impeachment del presidente Yoon Suk Yeol, affermando che la dichiarazione di legge marziale di Yoon “violava” la Costituzione, non seguiva le . Periodicodaily.com - Corea del Sud: la Corte Costituzionale conferma l’impeachment di Yoon Suk Yeol Leggi su Periodicodaily.com In un verdetto unanime trasmesso in televisione a livello nazionale, il presidente ad interim della, Moon Hyung-bae, ha affermato che ladelladel Sud composta da otto membri hatodel presidenteSuk, affermando che la dichiarazione di legge marziale di“violava” la Costituzione, non seguiva le .

Corea del Sud, Yoon Suk-yeol destituito: "Ha violato la Costituzione" - La Corte Costituzionale sudcoreana ha confermato la condanna al presidente incriminato dopo l'introduzione della legge marziale. Entro due mesi i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il s ... (msn.com)

Corea del Sud, Corte costituzionale destituisce presidente Yoon - La Corte costituzionale sudcoreana ha confermato l'impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, destituendolo dal suo incarico. (ANSA) ... (ansa.it)

Corea del Sud, destituito il presidente Yoon per il tentato golpe. Rischia la pena di morte - Per la legge coreana, adesso l'ormai ex presidente Yoon rischia la pena di morte. Il partito dell'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha accettato il verdetto della Corte costituzionale che ha ... (affaritaliani.it)