Ilrestodelcarlino.it - Cassa di colmata, apertura dall’Ap

"C’è stata un’da parte dell’Autorità di sistema a rivedere l’iniziativa collaborando per dar vita a un progetto condiviso e aderente alle esigenze di tutti". È Antonio Spazzafumo, a margine dell’incontro tenutosi questa mattina ad Ancona, a prospettare sviluppi positivi per quanto riguarda la realizzazione della nuova vasca di. Lasi farà, ma a determinate condizioni: "Abbiamo deciso di mettere nero su bianco una progettazione più ampia, che riguardi il futuro del nostro porto – continua il sindaco di San Benedetto – C’è da ragionare sul terzo braccio e sul riutilizzo di alcuni capannoni in disuso in zona molo nord. Serviranno altri incontri nei quali i tecnici dovranno mettere a punto la migliore soluzione possibile, ma l’importante, oggi, era sedersi e trovarsi d’accordo su alcuni punti fermi.