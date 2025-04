Ducati dominio finito | pessima novità dal Qatar | Marquez e Bagnaia lo scoprono sui giornali

Il Motomondiale 2025 sta prendendo una piega inaspettata e qualcosa potrebbe presto cambiare il destino della stagione.La stagione del Motomondiale è iniziata con la Ducati sugli scudi. La casa di Borgo Panigale ha dimostrato ancora una volta di avere un pacchetto tecnico superiore alla concorrenza, con Pecco Bagnaia e Marc Marquez pronti a contendersi il titolo. Fin dalle prime gare, la Desmosedici ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, facendo pensare a un 2025 dominato dal rosso Ducati.Le prime tappe hanno confermato ciò che molti si aspettavano: Bagnaia, con la sua precisione chirurgica, ha dettato legge, mentre Marquez, con il suo talento e la sua aggressività, ha subito trovato feeling con la nuova moto.

