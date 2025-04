Ilgiorno.it - Fatboy Slim ai Magazzini Generali: “Altro che star, ero solo un sex symbol”

Milano – Nel 1998 cantava: “is fucking in Heaven”. Ripetendolo per circa quattro minuti. Se avete dubbi sulla traduzione, il web dovrebbe aiutare. A distanza di tempo, diciamo che rimane sintesi del momento d’oro del dj inglese, per gli amici Norman Cook. Che a cavallo del millennio raccoglieva dischi di platino a manciate, suonando in spiaggia davanti a centinaia di migliaia di persone: da Brighton a Rio (meglio la seconda, comunque). Da allora una solidissima carriera dietro la console. Giusto un filo smussando il vecchio adagio: eat, sleep, rave, repeat. Ma neanche troppo. E stasera lo si rivede ai. Con in apertura dj Kharfi. Norman, com’è il dj-set stasera a Milano? “Due ore di musica. Con momenti speciali, come il mio mash-up di “Born slippy“ degli Underworld con “Mr.