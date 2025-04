Zon.it - Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 4 Aprile

: una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 4L’intervento di Jimmy e Camillo mette Manuela in una brutta posizione, dato che la spedizione punitiva contro Valeria sta creando tensioni con Niko. A stravolgere tutto ci pensa, ancora una volta, Micaela con una proposta inaspettata. Mentre Samuel e Gabriela continuano a conoscersi sempre più a fondo, e sembra che lui sia pronto a voltare pagina definitivamente, Viola vorrebbe riuscire a confessare a Damiano la sua paura di iniziare la convivenza insieme, ma non riesce a tirar fuori completamente i propri sentimenti e le paure.