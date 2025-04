Il braccio ogni tanto si gonfia causa linfedema dove sono stati tolti linfonodi malati ha scritto sui social Gaia Padovan giornalista Mediaset mostrandosi con l' arto fasciato dopo la diagnosi di cancro

braccio ogni tanto si gonfia causa linfedema dove sono stati tolti linfonodi malati». Così, sui social, Gaia Padovan spiega perché appare con un braccio fasciato. La giornalista Mediaset torna a mostrarsi su Instagram dopo l’annuncio di un tumore al seno. «A maggio mi è stato diagnosticato un tumore al seno localmente avanzato con metastasi ai linfonodi. Una notizia che ti annienta. Ma non è nemmeno una sentenza di morte», ha scritto l’anno scorso su Instagram mostrandosi in ospedale dopo l’intervento. A distanza di nove mesi torna su Instagram con i capelli cortissimi, il suo solito sorriso, il microfono in mano e un post che unisce speranza e coraggio. Tumore al seno, i dati sui percorsi di cura in Italia e in Europa X Ma a catturare l’attenzione è soprattutto quel braccio fasciato. Iodonna.it - «Il braccio ogni tanto si gonfia causa linfedema dove sono stati tolti linfonodi malati», ha scritto sui social Gaia Padovan, giornalista Mediaset, mostrandosi con l'arto fasciato dopo la diagnosi di cancro Leggi su Iodonna.it «Ilsi». Così, suispiega perché appare con un. Latorna a mostrarsi su Instagraml’annuncio di un tumore al seno. «A maggio mi è stato diagnosticato un tumore al seno localmente avanzato con metastasi ai. Una notizia che ti annienta. Ma non è nemmeno una sentenza di morte», hal’anno scorso su Instagramin ospedalel’intervento. A distanza di nove mesi torna su Instagram con i capelli cortissimi, il suo solito sorriso, il microfono in mano e un post che unisce speranza e coraggio. Tumore al seno, i dati sui percorsi di cura in Italia e in Europa X Ma a catturare l’attenzione è soprattutto quel

Linfedema dopo un tumore al seno: tutto quello che c'è da sapere. Manuel Bortuzzo in piedi, il braccio alzato verso il soffitto: «Ogni tanto mi dimentico quanto sono alto». Macaco con un cucciolo di cane in braccio su un albero: la scena ripresa dai passanti. Il nuovo robot per le pulizie Roborock ha un braccio meccanico che raccoglie i calzini. Senza un braccio, 60 anni, gioca a pallanuoto!. Abbiamo provato i nuovi ROBOROCK Saros con braccio robotico che raccoglie i calzini. Ne parlano su altre fonti

Perché tanta gente tiene in braccio i cani di taglia piccola? Cosa c’è di sbagliato in questo comportamento - I cani di taglia piccola, soprattutto i cosiddetti "toy", vengono trattati come oggetti e non gli si consente di vivere la vita sulle quattro ... (fanpage.it)