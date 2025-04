Fisco scadenze 15 aprile 2025 | fatture differite e registrazioni contabili

Preparate carta e penna o la vostra agenda digitale, per non incorrere in sanzioni pesanti. Le scadenze fiscali di aprile 2025 sono tra le più importanti. Interessano infatti diverse categorie di contribuenti, tra cui soggetti IVA, intermediari per gli affitti brevi, esercenti di pompe di benzina e imprese assicurative. Un periodo dell'anno davvero particolare e che, fronte Fisco, è per molti cruciale. Nello specifico il 15 aprile è importante per due aspetti fondamentali che riguardano tutti i soggetti Iva.

Si parte con le registrazioni contabili, per le quali martedì 15 aprile 2025 è l'ultimo giorno per l'emissione e registrazione delle fatture differite. Ciò per consegne o spedizioni avvenute a marzo, attestate da documento di trasporto o da altro documento idoneo per identificare i soggetti coinvolti e l'operazione effettuata.

