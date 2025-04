Filippo Bonacchi quel sorriso che curava | Era un tizzone ardente di vita Sempre al servizio degli altri senza paura

senza sorriso è un giorno perso”. È una delle frasi celebri di Charlie Chaplin. Ed era forse anche una convinzione di Filippo Bonacchi, giovane attore e performer, che il sorriso cercava di regalarlo ai ragazzini ricoverati in ospedale. Filippo è morto qualche giorno fa a soli 26 anni, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Originario di Pistoia, Bonacchi era arrivato a Milano per inseguire la sua passione per la danza e il teatro. Aveva frequentato il corso di Danza Contemporanea alla scuola Paolo Grassi, al termine del quale si era trasferito a Parigi per proseguire la formazione nella scuola internazionale Jacques Lecoq e poi entrare nella Compagnia Bacchetti, che si occupa di “teatro fisico“ e clownerie. E proprio in veste di clown, naso rosso e camice di mille colori, Bonacchi “prestava servizio“ nell’associazione Veronica Sacchi, che lavora nei reparti di pediatria di alcuni ospedali milanesi e che si occupa di alleviare le sofferenze dei degenti. Ilgiorno.it - Filippo Bonacchi, quel sorriso che curava: “Era un tizzone ardente di vita. Sempre al servizio degli altri, senza paura” Leggi su Ilgiorno.it Milano – “Un giornoè un giorno perso”. È una delle frasi celebri di Charlie Chaplin. Ed era forse anche una convinzione di, giovane attore e performer, che ilcercava di regalarlo ai ragazzini ricoverati in ospedale.è morto qualche giorno fa a soli 26 anni, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Originario di Pistoia,era arrivato a Milano per inseguire la sua passione per la danza e il teatro. Aveva frequentato il corso di Danza Contemporanea alla scuola Paolo Grassi, al termine del quale si era trasferito a Parigi per proseguire la formazione nella scuola internazionale Jacques Lecoq e poi entrare nella Compagnia Bacchetti, che si occupa di “teatro fisico“ e clownerie. E proprio in veste di clown, naso rosso e camice di mille colori,“prestava“ nell’associazione Veronica Sacchi, che lavora nei reparti di pediatria di alcuni ospedali milanesi e che si occupa di alleviare le sofferenze dei degenti.

