Maxi sequestro di oltre 30 milioni a due grosse società di distribuzione

Maxi sequestro della guardia di finanza del comando provinciale di Milano: si parla di oltre 16,5 milioni di euro nei confronti di Iperal Supermercati, colosso valtellinese della grande distribuzione, presente anche nel Comasco. Stesso provvedimento per Kuehne + Nagel srl, multinazionale della.

